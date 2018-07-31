Португалия: бастуют работники IRN

Вторник, 31 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: бастуют работники IRN

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Работники Института регистрации и нотариата (IRN) проводят пятидневную забастовку.

Акция протеста продлится до пятницы, 3 августа.

Причина - отсутствие ответа со стороны правительства на требования профсоюзов, связанные с карьерой. Ряд профильных синдикатов (Федерация профсоюзов государственного управления и общественных организаций (FESAP), Национальный профсоюз регистрации (SNR) и Профсоюзная ассоциация регистраторов (ASCR)) выступает за то, чтобы пересмотр карьеры и системы вознаграждения производился одновременно.

Начало забастовки ознаменовалось манифестаций работников IRN перед зданием министерства юстиции. Представители профсоюза передали письмо с основными требованиями в канцелярию министра Франсишки Ван Дунем.

Руй Родригеш, вице-президент Национального профсоюза регистрации, заявил, что «о карьере сотрудников IRN не сообщалось около 40 лет».

Лидер синдиката заявил, что имеет место «несоблюдение со стороны правительства» того, что предусмотрено в Государственном бюджете на 2018 год, в котором установлено, что «сведения о карьере должны быть опубликованы в январе, а о системе вознаграждения - в июне».

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