Португалия: бедность - это суровая реальность

Среда, 09 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: бедность - это суровая реальность

Опубликованы данные Национального института статистики (INE).

Согласно им, в 2017 году были подвержены риску бедности или социальной изоляции 2.399 миллиона португальцев (т.е. 23,3% населения), что на 196 тысяч человек меньше, чем в 2016-м.

Такие данные приведены в исследовании «Условия жизни и доходы-2017», в ходе которого, путем личных бесед, были опрошены 14.052 семьи.

Опросник включает вопросы о составе семьи, а также личных характеристиках каждого ее члена, в частности, о доходах всех членов семьи в возрасте 16 лет и старше.

Из общего числа людей, живущих в бедности или социальной изоляции, 18% (431 тысяча) были моложе 18 лет, а 18,8% (451 тысяча) - в возрасте 65 лет и старше.

В 2017 году 6,9% (708 тысяч) жителей Португалии находились в условиях тяжелых материальных лишений, что на 1,5% меньше, чем в 2016 году, и на 2,7% меньше, чем в 2015-м.

Исследование «Условия жизни и доходы» проводится в Португалии с 2004 года. Такой статистический показатель, как подверженность населения риску бедности или социальной изоляции, связан с уровнем тяжелых материальных лишений и очень низкой трудоемкостью на члена семьи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: бедность - это суровая реальность

      Опубликованы данные Национального института статистики (INE).

      Подробнее

    • Португалия: букмекеры назвали фаворитов «Евровидения»

      Главным претендентом на победу в песенном конкурсе «Евровидение-2018» является представительница Кипра Элени Форейре, предполагают букмекеры.

      Подробнее

    • Немецкие поезда будут ходить из Галисии в Португалию

      Немецкий ЖД-перевозчик Deutsche Bahn составит конкуренцию на испанском рынке монополисту Renfe.

      Подробнее

    • Испания: «Барселона» выкупит футболиста сборной Франции

      «Барселона» выразила готовность выплатить мадридскому «Атлетико» 100 миллионов евро за переход нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

      Подробнее

    • Премьер Италии высказался за сохранение сделки с Ираном

      Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана должен быть сохранен.

      Подробнее

    • Италия: Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

      Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не сможет принять участие в турнире Женской теннисной организации (WTA) в Риме.

      Подробнее

    • Forbes лишил Путина титула самого влиятельного человека в мире

      Президент России Владимир Путин впервые за пять лет уступил лидерство в списке самых влиятельных людей мира по версии Forbes.

      Подробнее

    • В Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль

      71-й Международный Каннский фестиваль открылся вечером во вторник, 8 мая, на Лазурном Берегу Франции.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе