Португалия: бедность - это суровая реальность

Согласно им, в 2017 году были подвержены риску бедности или социальной изоляции 2.399 миллиона португальцев (т.е. 23,3% населения), что на 196 тысяч человек меньше, чем в 2016-м.

Такие данные приведены в исследовании «Условия жизни и доходы-2017», в ходе которого, путем личных бесед, были опрошены 14.052 семьи.

Опросник включает вопросы о составе семьи, а также личных характеристиках каждого ее члена, в частности, о доходах всех членов семьи в возрасте 16 лет и старше.

Из общего числа людей, живущих в бедности или социальной изоляции, 18% (431 тысяча) были моложе 18 лет, а 18,8% (451 тысяча) - в возрасте 65 лет и старше.

В 2017 году 6,9% (708 тысяч) жителей Португалии находились в условиях тяжелых материальных лишений, что на 1,5% меньше, чем в 2016 году, и на 2,7% меньше, чем в 2015-м.

Исследование «Условия жизни и доходы» проводится в Португалии с 2004 года. Такой статистический показатель, как подверженность населения риску бедности или социальной изоляции, связан с уровнем тяжелых материальных лишений и очень низкой трудоемкостью на члена семьи.