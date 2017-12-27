Португалия: беглеца «подвел» светофор

Среда, 27 Декабрь 2017 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: беглеца «подвел» светофор

Из тюрьмы Пасуш де Феррейра 19 октября с.г. бежал заключенный.

С сентября 2009 года мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 14 месяцев за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кражей, ограблением при отягчающих обстоятельствах, похищением людей, вождением без водительских прав.

Полиция Лиссабона задержала беглеца, находившегося за рулем автомобиля, вечером минувшего воскресенья во фрегезии Олайаш.

Полицейский патруль PSP приказал водителю остановиться после того, как тот проехал на красный сигнал светофора. Однако тот совершил «несколько маневров опасного вождения, ставя под угрозу других участников дорожного движения».

В итоге мужчина оказался перехвачен в машине, в которой также следовали девятилетний ребенок и 68-летняя женщина.

Последние новости

    • Португалия: беглеца «подвел» светофор

      Из тюрьмы Пасуш де Феррейра 19 октября с.г. бежал заключенный.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду опубликовал трогательное фото с детьми

      Футболист Криштиану Роналду показал свое фото в окружении своих детей.

      Подробнее

    • Число ночевок в отелях выросло в Испании

      В ноябре 2017 года общее число ночевок в гостиничных учреждениях Испании выросло до 17,5 миллионов, что на 2,1% больше по сравнению с прошлым годом.

      Подробнее

    • Барселона лидирует в Испании по объему инвестиций в стартапы

      Несмотря на сложную политическую обстановку, в 2017 году стартапы в Барселоне привлекли инвестиций больше, чем вся Италия или Россия.

      Подробнее

    • После Рождества в Италии прогнозируют снег и ветер

      После солнечного Рождества по большей части Италии в следующие несколько дней ожидается снег, сильный ветер и дождь.

      Подробнее

    • Итальянская бабушка стала самым старым человеком в Европе

      115-летняя итальянка Джузеппина Проджетто получила титул старейшего человека Европы после смерти 116-летнего испанца.

      Подробнее

    • Умер актер из «Звездных войн»

      Британский актер Элфи Кертис, сыгравший доктора Корнелиуса Эвазана в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», скончался в возрасте 87 лет.

      Подробнее

    • Самолет развернули после 4 часов полета из-за лишнего пассажира

      Самолет, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Токио, развернули в воздухе спустя несколько часов полета из-за лишнего человека на борту.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!