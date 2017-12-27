Португалия: беглеца «подвел» светофор

С сентября 2009 года мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 14 месяцев за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кражей, ограблением при отягчающих обстоятельствах, похищением людей, вождением без водительских прав.

Полиция Лиссабона задержала беглеца, находившегося за рулем автомобиля, вечером минувшего воскресенья во фрегезии Олайаш.

Полицейский патруль PSP приказал водителю остановиться после того, как тот проехал на красный сигнал светофора. Однако тот совершил «несколько маневров опасного вождения, ставя под угрозу других участников дорожного движения».

В итоге мужчина оказался перехвачен в машине, в которой также следовали девятилетний ребенок и 68-летняя женщина.