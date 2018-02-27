Португалия: бенефициаров RSI стало больше

Согласно им, в январе 2018 года пособие RSI получали 220.043 человека, что на 880 человек больше по сравнению с декабрем 2017 года (+0,4%).

Бенефициарами этого социального пособия были около 220 тысяч человек (112.506 из них - это женщины, 107.537 - мужчины) и 100.335 семей. В среднем сумма RSI на одного бенефициара составляла 114,12 евро, что на 1,9% больше по сравнению с декабрем 2017-го (112 евро).

Наибольшее количество отдельных бенефициаров проживают в округах Порту (64.896), Лиссабон (38.587) и Сетубал (19.388), так же как и семей - соответственно, 30.701, 17.480 и 8.710. При этом средний размер пособия RSI, получаемого каждой семьей в январе с.г., составлял 257,32 eвро.

Отметим, что на размер пособия RSI влияет увеличение индексанта социальной поддержки (IAS), который в 2018 году возрос до 428,90 евро.