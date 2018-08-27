Португалия: "Бенфика" и "Спортинг" сыграли вничью в лиссабонском дерби

Встреча, прошедшая в субботу на "Эштадиу да Луш", завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Нани с пенальти на 64-й минуте, а "Бенфику" от поражения спас гол Жуана Феликса (86), пишет РИА Новости.

Обе команды набрали по семь очков и делят лидерство в таблице примейры, обгоняя на одно очко "Порту", еще не сыгравший свой матч тура.