Португалия: «Бенфика» обыграла «Боруссию»

Четверг, 26 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «Бенфика» обыграла «Боруссию»

Португальская «Бенфика» обыграла дортмундскую «Боруссию» в серии послематчевых пенальти в рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов».

В основное время команды сыграли со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Бенфика» — 3:4.

В составе «Боруссии» дублем отличился Максимилиан Филипп, а у португальцев точными ударами отметились Андре Алмейда и Алфа Семеду, пишет gazeta.ru.

Ранее «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» в товарищеском матче.

Товарищеский матч
«Боруссия» (Германия) - «Бенфика» (Португалия) - 2:2 (3:4 по пенальти)
Голы: 1:0 - Филипп, 20; 2:0 - Филипп, 22; 2:1 - Алмейда, 51; 2:2 - Семеду, 69.

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