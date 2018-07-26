Португалия: «Бенфика» обыграла «Боруссию»
Португальская «Бенфика» обыграла дортмундскую «Боруссию» в серии послематчевых пенальти в рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов».
В основное время команды сыграли со счетом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Бенфика» — 3:4.
В составе «Боруссии» дублем отличился Максимилиан Филипп, а у португальцев точными ударами отметились Андре Алмейда и Алфа Семеду, пишет gazeta.ru.
Ранее «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» в товарищеском матче.
Товарищеский матч
«Боруссия» (Германия) - «Бенфика» (Португалия) - 2:2 (3:4 по пенальти)
Голы: 1:0 - Филипп, 20; 2:0 - Филипп, 22; 2:1 - Алмейда, 51; 2:2 - Семеду, 69.
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