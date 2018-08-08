Португалия: «Бенфика» одержала победу над «Фенербахче»

Автором единственного за встречу мяча стал полузащитник Франко Черви, отличившийся на 69-й минуте (1:0), пишет russian.rt.com.

В другом поединке третьего квалификационного раунда турнира сербская «Црвена Звезда» сыграла вничью со словацким «Спартаком» — 1:1.

Ответные встречи в данных парах состоятся в следующий вторник, 14 августа. Победители по сумме двух матчей выйдут в раунд плей-офф квалификации ЛЧ.