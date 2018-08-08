Португалия: «Бенфика» одержала победу над «Фенербахче»
В первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов португальская «Бенфика» на своем поле обыграла турецкий «Фенербахче».
Автором единственного за встречу мяча стал полузащитник Франко Черви, отличившийся на 69-й минуте (1:0), пишет russian.rt.com.
В другом поединке третьего квалификационного раунда турнира сербская «Црвена Звезда» сыграла вничью со словацким «Спартаком» — 1:1.
Ответные встречи в данных парах состоятся в следующий вторник, 14 августа. Победители по сумме двух матчей выйдут в раунд плей-офф квалификации ЛЧ.
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