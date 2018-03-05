Португалия: «Бенфика» забила пять мячей в ворота «Маритиму»

Понедельник, 05 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «Бенфика» забила пять мячей в ворота «Маритиму»

Футболисты лиссабонской «Бенфики» разгромили дома «Маритиму» в матче чемпионата Португалии.

Встреча 25-го тура, прошедшая в субботу в столице Португалии, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. У победителей хет-трик оформил Жонас, забивший третий мяч с пенальти (16-я, 35-я и 42-я минуты), еще по голу оформили Алекс Гримальдо (22) и Андрия Живкович (81), пишет РИА Новости.

«Бенфика» набрала 62 очка и идет на втором месте в таблице, отставая на пять очков от лидирующего «Порту».

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