Португалия: «Бенфика» забила пять мячей в ворота «Маритиму»

Встреча 25-го тура, прошедшая в субботу в столице Португалии, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. У победителей хет-трик оформил Жонас, забивший третий мяч с пенальти (16-я, 35-я и 42-я минуты), еще по голу оформили Алекс Гримальдо (22) и Андрия Живкович (81), пишет РИА Новости.

«Бенфика» набрала 62 очка и идет на втором месте в таблице, отставая на пять очков от лидирующего «Порту».