Португалия: «Бенфику» могут на три года отстранить от еврокубков

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «Бенфику» могут на три года отстранить от еврокубков

«Бенфику» могут на три года отстранить от еврокубков из-за коррупции в руководстве клуба.

Португальский футбольный клуб «Бенфика» может быть на три года отстранен от участия в еврокубковых турнирах из-за коррупции в руководстве команды.

Как сообщает The Sun, в адрес «Бенфики» уже выдвинуты обвинения по 30 случаям коррупции, лжесвидетельства и финансовых махинаций. Сторона обвинения требует отстранить клуб от участия во всех турнирах, в том числе и в еврокубках, на срок от шести месяцев до трех лет, пишет russian.rt.com.

Отмечается, что дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации уже инициировал собственное расследование по данным обвинениям в адрес 35-кратного чемпиона страны.

В нынешнем сезоне «Бенфика» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с «Баварией», «Аяксом» и АЕК.

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