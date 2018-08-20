Португалия: беспилотник - спасатель на пляже

Муниципалитет Оэйраша выделил финансовую поддержку 4559,50 евро пожарным в Пасу-де-Аркуш для приобретения спасательного беспилотного летательного аппарата.

Эта инициатива является частью проекта «Пляжи: наблюдение и помощь» и направлена на обеспечение «более быстрого и эффективного реагирования на случаи, когда скорость вмешательства имеет основополагающее значение».

На дроне установлена камера наблюдения, громкоговоритель и спасательный надувной плот для четырех человек.

Теперь если вы увидите на пляжах Кашиаш, Санту-Амару-де-Оэйраш или Торре беспилотник, знайте: спасение рядом.

Следует также отметить, что муниципалитет передал финансовый взнос в размере 5600 евро на приобретение униформы и топлива для транспортных средств и поддержки спасения на пляжах.