Португалия: бесплатная парковка - как стимул

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: бесплатная парковка - как стимул

Одна из главных целей Лиссабонского муниципалитета (CML) - поощрить жителей как можно больше пользоваться общественным транспортом.

Для многих это означает оставлять личный автомобиль за пределами города и пересаживаться, к примеру, на автобус или метро. Однако нехватка парковочных мест все еще остается препятствием.

По словам советника по мобильности CML Мигеля Гашпара, «проблема должна рассматриваться в двух измерениях». «Для тех, кто прибывает из Лиссабона, является ненормальной «толкотня» вокруг Encarnação, Lumiar и т.д. Люди паркуются, как могут: поверх клумб, тротуаров... Здесь парковку - также как может - упорядочивает EMEL», - поясняет представитель муниципалитета.

За пределами мегаполиса реальность не всегда одинакова. Мигел Гашпар приводит несколько примеров бесплатных и платных парковок. «Парковка Ameixoeira рассчитана на 500 мест и стоит 10 евро в месяц. Достаточно перейти дорогу - и вы уже в метро. Также существует официальное соглашение между EMEL и администрацией Pingo Doce da Belavista, чтобы поставить там свой автомобиль. Эта парковка - бесплатная. У нас есть также новая парк в S. Domingos de Benfica, другая - возле Areeiro, сейчас обустраивается еще одна на более чем 1500 мест возле Trancão. И парковки, которые существуют, часто заполнены только наполовину».

В этом смысле CML будет «продолжать информирование», поскольку многие португальцы до сих пор не знают о существовании этих автостоянок, а также «работу по стандартизации», чтобы пользователи, прибывающие с периферии, имели эквивалентные условия доступа к парковкам, что и столичные жители.

Также Мигел Гашпар допускает, что одним из стимулов для пользования общественным транспортом является предоставление бесплатных «пересадочных» парков для тех, у кого есть проездной».

Другой проект, изучаемый CML совместно с муниципалитетом Оэйраша - введение транспортного сообщения между Alcântara и Jamor. По словам Мигела Гашпара, как один из вариантов общественного транспорта в этой зоне рассматривается наземное метро. Что касается сроков завершения этой новой транспортной увязки, Мигел Гашпар заявил, что«было бы здорово, чтобы проект был завершен в первой половине 2019 года». Но, отмечает он, «это зависит не только от CML».

Что касается продления линии метро, Мигел Гашпар гарантирует, что «уже достраивается отрезок Campolide-Amoreiras-Campo de Ourique», а намерение - «добраться до Alcântara как можно скорее».

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