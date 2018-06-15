Португалия: бесплатные музеи, и не только

Так называется проект, представленный в Национальном музее старинного искусства в Лиссабоне, кураторами которого являются министерство культуры, Фонд Галуста Гюльбенкяна и муниципальные музеи.

Согласно проекту, молодые люди, проживающие в Португалии и родившиеся в 2000 году, будет иметь бесплатный доступ к различным культурным объектам и инициативам до апреля 2019 года.

Для этого достаточно показать документ, удостоверяющий личность.

Список объектов и мероприятий, которые можно бесплатно посетить в рамках проекта, доступен на сайте https://escultura.opp.gov.pt