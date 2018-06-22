Португалия: безработица снизилась до минимума

Пятница, 22 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: безработица снизилась до минимума

Данные обнародовал Институт занятости и профессионального образования (IEFP).

Согласно им, число безработных, зарегистрированных в IEFP, упало до минимального уровня за последние 16 лет.

Всего в конце мая с.г. в центрах занятости были зарегистрированы 350.174 человека, что является самым низким показателем с августа 2002 года и означает 19%-ное снижение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и 6,9% по сравнению с апрелем. То есть всего за один месяц в центрах занятости стали числиться на 25,8 тысяч человек меньше.

Согласно докладу IEFP, «снижение безработицы отмечено во всех группах безработных, но особенно среди мужчин в возрасте 25 лет и старше, состоящих на учете год или более, тех, кто ищет новую работу и имеет только начальное образование или же среднее образование.

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