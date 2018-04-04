Португалия: безработица снизилась до уровня 2004 года

Согласно им, 2018 год начался с уровня безработицы в 7,9% - в январе, но данные были предварительными. Сейчас цифры подтвердились. Таким образом, впервые за 14 лет (с июля 2004 года) безработица была ниже 8% - реальность, которую, похоже, подтверждают февральские цифры. Согласно предварительной оценке, уровень безработицы в феврале снизился до 7,8%, что на 1 п.п. ниже по сравнению с январем.

По данным национального статистического органа, в численном выражении количество безработных в январе с.г. составило 409,4 тысяч человек, что почти на 3 тысячи меньше, чем в декабре 2017 года.

В свою очередь, численность занятого населения в январе с.г. оценивалась в 4.778 миллиона человек, что означает снижение на 0,1% (это более 6.400 человек) по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 3% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

Согласно INE, молодежная безработица (с поправкой на сезонность) продолжает снижаться. В январе она затрагивала 21,5% трудоспособного населения в возрасте от 15 до 24 лет, а в феврале - 21,4%. Это представляет собой значительное снижение по сравнению с показателем в 24,2%, зарегистрированным в феврале прошлого года.