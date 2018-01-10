Португалия: безработица снизилась

Согласно им, уровень безработицы в Португалии упал в ноябре с.г. до 8,2% по сравнению с 8,4% с предыдущим месяцем. Это самый низкий показатель с ноября 2004 года, когда уровень безработицы составлял 8,1%.

Согласно «Ежемесячным целевым показателям занятости и безработицы» за ноябрь 2017 года, численность безработного населения в этом месяце составляла 424,2 тыс. человек, а занятого - 4.745,1 тыс. человек.

Уровень занятости для мужчин в ноябре с.г. составил 65,2%, что на 8,1% больше, чем доля занятых женщин (57,1%).

В октябре с.г., по данным INE, уровень безработицы составил 8,4%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, и на 0,5 процентных пункта меньше, чем в предыдущие три месяца.