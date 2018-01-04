Португалия: безвизовые поездки в США продолжатся?

Она позволяет гражданам совершать деловые и туристические поездки в страну на срок до 90 дней без прошения визы.

На днях Жозе Луиш Карнейру, государственный секретарь по вопросам португальских диаспор, в беседе с журналистами радиостанции Renascença рассказать о риске исключения Португалии «Visa Waiver Program» «из-за несоблюдения правил».

По словам чиновника, «португальское правительство исключает возможность того, что страна будет исключена из программы безвизового въезда в Соединенные Штаты по той причине, что более 2% граждан Португалии, въехавших в США в 2016 году, не покинули территорию в течение 90 дней, как диктуют правила».

«Имелось 2,04% от общего числа португальцев, которые въехали в США, пробыли там больше 90 дней и не вернулись в Португалию, а также 2,4% тех, кто остался помимо 90 дней, но вернулся в Португалию», - заявил Жозе Луиш Карнейру.

Государственный секретарь полагает, что, исходя из переговоров с властями США, «португальцы смогут продолжать ездить в Соединенные Штаты без визы для краткосрочного пребывания».

Напомним, что Соединенные Штаты устанавливают максимальный лимит в размере 2% от общего числа иностранных граждан, которые въезжают по безвизовой программе и остаются на территории страны.

Португалия, наряду с Грецией, Венгрией и Сан-Марино, обязана проводить общественные кампании, чтобы информировать о правилах программы и о последствиях их нарушения.