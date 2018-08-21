Португалия: более 3,5 тонн сардин изъято и пожертвовано учреждениям

17 августа на аукционе в Синеше GNR изъяла 3,5 тонны сардин оценочной стоимостью 7300 евро.

В заявлении для прессы GNR объяснила, что изъятие произошло во время операции наблюдения.

Сотрудники GNR обнаружили, что одно из судов превысило ежедневную квоту на рыбную ловлю, разрешенную для этого вида.

Преступник был идентифицирован, а изъятая рыба пожертвована в различные местные учреждения взаимопомощи.