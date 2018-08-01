Португалия: более 4 тысяч выселений

За более чем пять лет существования через эту организацию прошли 4.316 процессов о выселении в двух крупнейших городах - Лиссабоне (2.968) и Порту (1.348).

Вместе с тем, эти данные не отражают ситуацию в полной мере, поскольку ряд выселений, пик которых пришелся на 2015-2016 годы, проводился в судебном порядке, и судебные исполнители не обязаны сообщать о принудительном освобождении домов и квартир в BNA. Поэтому невозможно указать точное количество выселений.

Напомним, что в начале июля с.г. Президент Республики промульгировал «мораторий на выселение», в результате которого было приостановлено выселение арендаторов старше 65 лет, граждан с ограниченными возможностями или находящихся в уязвимой ситуации.