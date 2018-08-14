Португалия: больных изолировали из-за неизвестных бактерий

Вторник, 14 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: больных изолировали из-за неизвестных бактерий

Двадцать шесть пациентов из больницы в Пенафиэле изолированы из-за неизвестных бактерий.

Представители больничного центра Тамеги и Соузы говорит, что «нет причин для какой-либо тревоги».

Люди находятся в изоляции, потому что являются носителями или были инфицированы многорезистентной бактерией klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), сообщили в больнице.

«Нет никаких оснований для тревоги, и все меры принимаются в соответствии с рекомендациями», - сообщили в больничном центре Тамеги и Соузы.

По словам врачей, пострадавших специалистов нет, пациенты - в основном носители Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) неизвестного происхождения, не имеющей симптомов.

«Сама инфекция не является серьезной. Ее становится все труднее лечить, потому что у нас меньше доступных вариантов антибиотиков», - говорит представитель больничного центра.

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