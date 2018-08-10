Португалия: большинство детей рождены вне брака

Об этом сообщил Евростат. Подобная картина в 2016 году наблюдалась еще в семи государствах-членах ЕС.

В период между 2000 и 2016 годами доля детей, рожденных вне брака, выросла в ЕС примерно на 15%.

В Португалии в 2016 году этот показатель составил 53%.

Больше только у Франции (60%), Болгарии и Словении (59%), Эстонии (56%), Швеции (55%) и Дании (54%).

Напротив, более 80% младенцев, появившихся на свет в Греции, Хорватии и Кипре, были рождены в браке.