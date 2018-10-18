Португалия: «бронза» по альтернативным источникам энергии

Согласно исследованию Евростата, только в пяти государствах - членах Европейского союза потребление энергии, происходящей из возобновляемых источников (ВИЭ), составило более 50% от общего объема.

Португалия завоевала бронзовую медаль на «подиуме», будучи третьей страной в ЕС, где самый высокий процент энергетических потребностей удовлетворяется с использованием ВИЭ.

На первом месте следует Австрия, где 73% потребляемой энергии происходит из возобновляемых источников, далее - Швеция (65%), а третье место делят Португалия и Дания (по 54%). (Отметим, что данный показатель в Португалии представляет улучшение по сравнению с 2015 годом, когда он составлял 52,6%.) Замыкает топ-5 Латвия с 51%.

Однако не все государства - члены ЕС делают ставку на ВИЭ. К примеру, на Мальте только 6% потребляемой энергии происходит из ВИЭ, в Люксембурге - менее 10%, в Венгрии - 7%, на Кипре - 9%.

Как говорится в исследовании, основанном на данных 2016 года, электроэнергия, полученная из возобновляемых источников, составляла примерно 30% энергии, потребляемой в Европейском союзе. При этом самым важным из них была гидроэлектроэнергия, на которую приходится 36,9% выработки. На втором месте - энергия ветра с 31,8%, на третьем - солнечная энергия (11,6%). Остальная часть приходится на биогаз, геотермальную энергию и др.

Согласно бюллетеню APREN (Португальская ассоциация возобновляемой энергии), в марте 2017 года производство возобновляемой энергии впервые превысило потребности потребления на материковой части Португалии.

В том месяце доля ВИЭ достигла «исторического вклада» в 103,6% от потребностей материковой Португалии (4.647 ГВтч)», - заявила APREN. При этом гидро- и ветровые электростанции удовлетворили, соответственно, 55 и 42% потребностей.