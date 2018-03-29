Португалия: Бруну Фернандеш обойдется в 100 млн евро

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш привлек внимание «Тоттенхэм Хотспур».

Как сообщает A Bola, лондонский клуб намерен приобрести хавбека в летнее трансферное окно, однако уже был уведомлен, что португальцы не собираются расставаться с Фернандешем. Руководство «Спортинга» готово начать переговоры о переходе футболиста, только если сумма предложения будет не меньше 100 млн евро, пишет championat.com.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 26 матчах чемпионата Португалии, в которых отметился 8 голами.