Португалия: будущее аэродрома в Тиреше

Согласно им, аэродром в Тиреше получит статус аэропорта, чтобы «принимать авиаперевозчиков представительского класса со всего мира». Как отметил Мигел Санчеш, «инфраструктура объекта будет реконструирована, а цель заключается в том, чтобы аэропорт в Тиреше стал альтернативой аэропорту Лиссабона для вышеуказанного типа трафика».

В октябре 2017 года AMC был сертифицирован Национальным управлением гражданской авиации (ANAC) по III классу, что стало возможным благодаря 3,2 млн евро, вложенным в инфраструктуру за последние пять лет, что уже позволяет ему осуществлять международные перевозки, но с некоторыми ограничениями.

«Для полетов из третьих стран (не входящих в ЕС. - Прим.) по-прежнему необходим набор предварительных разрешений со стороны нескольких организаций, время ответа от которых часто несовместимо с реальностью перевозок представительского класса, - пояснил Мигел Санчеш. - Нашей целью является сертификация по высшему, IV классу, и для этого необходимо будет обновить пассажирский терминал, чтобы там могли постоянно находиться сотрудники SEF и таможни. Ожидается, что это произойдет к середине этого года. Также будут внесены изменения в доступ к аэропорту в Тиреше со строительством нового ответвления на А5».