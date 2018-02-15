Португалия: будущее обувного сектора

Они подразумевают инвестиции в размере 47 млн евро и позволят создать 700 рабочих мест.

Также благодаря проектам сектор ожидает увеличить экспорт на 130 млн евро.

Наибольшая доля инвестиций, 39%, соответствует приобретению нового производственного оборудования, на которое компании потратили более 18 млн евро, затем следовали строительство или расширение производственных единиц - около 5 млн евро.

С 2010 по 2017 годы были созданы почти 8 тысяч новых рабочих мест, и численность работающих выросло с 32 тыс. 132 человек до 40 тыс. 34 человек, и сейчас этот сектор испытывает трудности с поиском рабочей силы.

Количество новых обувных компаний в период с 2010 по 2017 годы выросло на 22%, до 1 тыс. 524 . В прошлом году были созданы десять новых фабрик.