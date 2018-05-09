Португалия: букмекеры назвали фаворитов «Евровидения»

Также в тройку лидеров, по их данным, должны войти Александр Рыбак из Норвегии и певица Нетта Барзилай из Израиля. Данные были опубликованы на сайте eurovisionworld.com.

В марте фаворитом была певица из Эстонии Элина Нечаева, пишет iz.ru.

Конкурс «Евровидение-2018» проходит в столице Португалии Лиссабоне. Первая часть полуфинала состоялась 8 мая. В финал вышли исполнители из Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.

Второй полуфинал намечен на 10 мая. В этот день выступит в том числе представительница России Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Победителя определят 12 мая.