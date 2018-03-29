Португалия: бутилированная вода все более популярна

Четверг, 29 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: бутилированная вода все более популярна

Данные представлены Nielsen - компанией-специалистом по рыночным исследованиям.

Согласно им, за последние два года потребление бутилированной воды увеличилось на 25%, т.е. более чем на 100 миллионов литров. В денежном выражении это означает увеличение доходов предприятий-производителей более чем на 37 млн евро.

Исследование показало, что в прошлом году около 86% домохозяйств на континентальной части Португалии покупали воду в бутылках. При этом вода без газа и ароматизаторов составила более 95% потребления и 75% от общего товарооборота, став самым динамичным сегментом.

Как отмечает старший консультант Nielsen Инеш Гомеш, «в рыночном контексте, когда потребители все больше озабочены проблемами здоровья и хорошего самочувствия, бренды стремятся сообщить характеристики происхождения продукта и связанные с ним выгоды и, таким образом, достичь дифференциации категории с особыми характеристиками продукта. За последние несколько лет предложение воды в бутылках изменилось. Развитие инновационных продуктов с использованием альтернативных формул, таких как ароматизированные воды, привело к созданию большей добавленной стоимости в этой категории, что обусловлено гораздо более высокой средней ценой. Ведь средняя цена ароматизированных вод примерно в шесть раз выше, чем обычных, а вода с газом примерно вдвое дороже.

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