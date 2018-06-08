Португалия: «cartão de cidadão» для иммигрантов

Пятница, 08 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «cartão de cidadão» для иммигрантов

Очень удобно, когда в одном документе собраны все идентификационные данные.

К примеру, в удостоверении личности (cartão de cidadão) гражданина Португалии указаны идентификационный налоговый номер (NIF), номер в системе социального страхования (Segurança Social) и Национальной службе здравоохранения (SNS).

В то же время, в пластиковых ВНЖ для иммигрантов имеются только данные NIF и Segurança Social, а в бумажных вариантах (к примеру, для членов семей граждан ЕС) их вообще нет. Поэтому, получив «резиденцию», люди вынуждены обойти несколько инстанций - Finanças, Segurança Social и Serviço Nacional de Saúde.

Чтобы устранить это «неудобство», в рамках программы Simplex+2018 правительство намерено создать новую «cartão de cidadão» для иммигрантов, где будут проставлены сразу три номера - NIF, SS и SNS. «Вручение иностранному гражданину всех этих номеров будет проходить в одном месте - SEF и одновременно с выдачей соответствующего ВНЖ, значительно сокращая затраченные время и усилия, - отмечает помощник госсекретаря по административной модернизации Граса Фонсека. - Это станет возможным благодаря взаимодействию между различными сторонами, от «финансов» до социального страхования».

Simplex («Симплекс») - программа, имеющая целью упрощение административных процессов и модернизацию государственных служб, запущенная в 2006 году. Меры, принятые в рамках этой программы в последнее десятилетие, позволили сократить количество поездок и время ожидания, а также устранить различные

«ненужные» заявления, приложения и формуляры.

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