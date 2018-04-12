Португалия: цены на жилье

Значительнее всего в Евросоюзе подорожали дома и квартиры в Ирландии (+11,8%), Португалии (+10,5%) и Словении (+10%).

По данным Евростата, в четвертом квартале 2017 года цены жилье в Евросоюзе выросли в среднем на 4,5% по сравнению с последними тремя месяцами 2016-го.

Лидерами по годовому росту цен признаны Ирландия, Португалия и Словения. А вот в Италии стоимость жилой недвижимости уменьшилась на 0,3%, пишет prian.ru.

В квартальном исчислении самый значительный прирост стоимости жилья отмечен в Словении (+3,7%), Хорватии (+3,2%) и на Кипре (+2,7%), а спад - в Швеции (-2,8%), Дании (-1,7%), Бельгии (-0,4%) и Финляндии (-0,3%).