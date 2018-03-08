Португалия: чем закончился поход к проститутке

Тогда бизнесмен из Оливейра-де-Фрадеш (округ Визеу) отправился в зону соснового бора в Альбергария-а-Велья, где у него была назначена встреча со «жрицей любви».

Внезапно предпринимателя окружили двое неизвестных, вооруженных опасной бритвой и пистолетом, и заставили его сдать все ценности, что у него были с собой, и залезть в багажник своего же автомобиля.

Затем бизнесмена отвезли в лесную зону в Кантаньеде, где злоумышленники привязали его к стволу эвкалипта. Однако через несколько часов мужчина сумел освободиться и направился к населенному пункту, где попросил помощи у местного жителя.

Трое подозреваемых были задержаны в Вила-ду-Конде через четыре дня после совершения преступления, в тот момент, когда они готовились продать украденный автомобиль.

Главный обвиняемый был приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы за похищение человека и кражу, а также выплате компенсации в размере 1.500 евро. Осужденный будет оставаться под стражей в КПЗ до тех пор, пока возможности обжалования не будут исчерпаны.

Двое других обвиняемых были оправданы и вышли на свободу.

Судейская коллегия сочла доказанным обвинение в адрес главного обвиняемого, с «некоторыми оговорками» относительно участия двух других подсудимых, а именно его бывшей подруги и друга. «У нас есть некоторая неопределенность в отношении опознания, проведенного потерпевшим», - отметили судьи.

Во время судебного разбирательства главный обвиняемый взял всю вину за преступление на себя, добавив, что «действовал в одиночку», в то время как двое других подозреваемых отрицали какую-либо причастность к этому делу.