Португалия: чемпион по жалобам

Согласно им, в период с января по май с.г. количество жалоб, поданных на различные государственные организации, увеличилось на 40% по сравнению с тем же периодом в 2017 году, согласно данным, предоставленным Порталом по рассмотрению жалоб.

При этом список госучреждений с наибольшим количеством жалоб возглавляют Служба социального страхования (Segurança Social, SS), Национальная служба здравоохранения (SNS) и Национальный пенсионный центр (CNP).

За первые пять месяцев с.г. электронная платформа Portal da Queixa получила более 880 (881) онлайн-жалоб на SS; большинство из них связаны с проблемами в назначении различных выплат, пособий или др. Около 62% потребителей жалуются на пробелы в обслуживании и анализе ситуации, в 38% случаев сообщают о значительных задержках в предоставлении пособий и отсутствии ответа со стороны организации.

«Плохое обслуживание» является одной из основных проблем, упомянутых в 52% из 273 жалоб на SNS. Из общего количества поданных жалоб были разрешены только семь.

С другой стороны, Институт мобильности и транспорта (IMT), министерство образования и науки (MEC) и Институт занятости и профессиональной подготовки (IEFP) - организации, которые разрешают большинство жалоб.

CNP получил 264 жалобы, Институт регистрации и нотариата (IRN) - 115: 40% жалоб касается опозданий в выдаче удостоверений личности, сертификатов и паспортов.

В ходе недавнего совместного исследования Portal da Queixa и Nicequest, проведенного среди 5 тысяч человек, 97% респондентов заявили, что имеет смысл жаловаться. Отмечается, что 41% из тех, кто пожаловался и получил ответ, были удовлетворены решением.