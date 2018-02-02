Португалия: чемпионы по «золотым визам»

Согласно им, на 1 декабря 2017 г. китайские инвестиции в Португалии через «золотые визы» (vistos gold) превысили 2 млрд 60 млн евро (2.060.879.791,06 eвро), что составляет около 60% от суммы, полученной с момента начала действия соответствующей программы (8 октября 2012 г.) - более 3 млрд 411 млн евро (3.411.265.842,39 eвро).

В период с 2013 по 2017 годы гражданам Китая было выдано наибольшее количество видов на жительство для инвестиционной деятельности (ARI), более известных как «золотые визы» - в целом 3 тыс. 588.

В 2017 году китайские инвестиции в «золотые визы» составили 306.397.093,97 eвро (538 виз), что на 37% меньше по сравнению с 487.492.024,01 eвро (848 виз), зарегистрированными в предыдущем году.

Безусловно лучшим с точки зрения привлечения средств из Китая в рамках «золотых виз» стал 2014 год, когда программа привлекла 710.996.841,80 eвро (1 тыс. 235 ARI).

На втором месте в «золотой» визовой программе - Бразилия. В период с 2013 по 2017 годы инвестиции граждан страны достигли 400.252.098,21 eвро, и были выданы в общей сложности 473 ARI. Лучшим годом для привлечения бразильских инвестиций в Португалию считается 2017-й - 178.845.779,64 eвро, 226 ARI, что значительно больше, чем в 2016 году - 117.795.095,93 eвро, соответствующие 142 ARI.

Существенный подъем инвестиций в Португалию в рамках программы «золотых виз» продемонстрировала в 2017 году Южная Африка: 50.474.222,88 eвро (81 виза), что на 25,7% больше по сравнению с 2016 годом.

В целом в 2017 году были выданы 1 тыс. 351 «золотая виза»: 1 тыс. 279 - путем покупки недвижимости, в частности, 75 - с целью городской реабилитации (общие инвестиции - 770.640.332,93 евро, из них 743.699.901,22 eвро - для покупки недвижимости на сумму 500 тыс. евро и выше, 26.940.431,71 евро - для последующей реабилитации с инвестициями 350 тыс. евро и выше); 70 - путем перевода капитала и две - в результате создания не менее 10 рабочих мест.

С момента создания в Португалии инструмента привлечения инвестиций, каковым являются «золотые визы», были выданы, в целом, 5 тыс. 553 ARI: две в 2012 году, 494 - в 2013-м, 1 тыс. 526 - в 2014-м, 766 - в 2015-м, 1 тыс. 414 - в 2016-м и 1 тыс. 351 - в 2017-м.