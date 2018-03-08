Португалия: число учащихся с особыми потребностями продолжает расти

Согласно им, в 2017/2018 учебном году число учащихся начального (ensino básico) и среднего (ensino secundário) образования с особыми образовательными потребностями (Necessidades Educativas Especiais, NEE) увеличилось с 81.672 в 2016/2017 учебном году до 87.081 в 2017/2018 году.

Этот рост - на 6,6% - выше, чем зарегистрированный в предыдущем году (4%), что объясняется, главным образом, увеличением числа учащихся начальной школы, которые идентифицированы как имеющие NEE.

По закону, считается, что учащийся имеет NEE, когда он представляет значительные трудности в общении, обучении и др.

Число учащихся с NEE значительно увеличилось с расширением обязательного школьного образования до возраста 18 лет. Первая группа учащихся с NEE, охваченных новым обязательным образованием, поступила в среднюю школу в 2012/2013 году. В том году число детей и подростков с NEE на этом уровне образования почти удвоилось (5.426) по сравнению с показателем 2010/2011 года (2.997). В настоящее время в среднем образовании зарегистрированы 15.015 учащихся.

Более 60% учащихся, имеющих особые образовательные потребности - мальчики.