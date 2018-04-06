Португалия: чистка территорий или штраф

Пятница, 06 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: чистка территорий или штраф

Правительство предпринимает меры по предупреждению лесных пожаров.

Согласно им, все владельцы до 15 марта должны были очистить территории, прилегающие к отдельно стоящим домам, деревням и дорогам. В противном случае - им грозит штраф в размере от 280 евро до 120 тыс. евро. Однако правительство приняло решение приостановить применение штрафов за несоблюдение требований по «очистным операциям» до июня.

Как пояснил премьер-министр Антониу Кошта, «никакие штрафы налагаться не будут, если очистные операции фактически будут завершены к июню».

Глава правительства отметил, что для того чтобы стимулировать «несознательных» владельцев территорий к уборке, сотрудники GNR будут составлять протоколы об административном правонарушении.

«Начиная со 2 апреля сотрудники GNR осуществляют строгий контроль за территориями, которые не были очищены владельцами, прибегая, при необходимости, к составлению соответствующего протокола об административном правонарушении», - проинформировал Антониу Кошта, добавив, что, «в соответствии с декретом-законом № 19-A/2018 от 15 марта, эти протоколы будут признаны недействительными, если владелец произведет очистку, обязательную по закону, до 31 мая».

В случае несоблюдения требования владельцы будут подвергнуты штрафам за административное правонарушение в размере от 280 евро до 10 тыс. евро в случае физических лиц и от 3 тыс. евро до 120 тыс. евро - в случае юридических лиц.

«Протокол составляется, поскольку это единственный способ уведомить человека о необходимости очистке земли, - заявил сотрудник пресс-службы GNR Бруну Маркеш. -

Если владельцы не проведут очистку территорий, муниципалитеты должны сделать это вместо них и обеспечить, чтобы все работы, предусмотренные в законе, были выполнены».

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