Португалия: что бывает за неуплату штрафа на транспорте

С тех пор остаются неоплаченными более 60 млн евро штрафов. В связи со столь плачевной ситуацией в сентябре 2017 года правительство внесло поправки в санкционный режим (Decreto-Lei n.º 117/2017, опубликованный в Diário da República), который усилил роль налоговых органов во взимании штрафов на общественном транспорте.

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Декрет-закон определяет новые правила взимания штрафов, которые применяются к тем, кто совершает поездки в общественном транспорте без действительного проездного документа, например, билета (bilhete) или проездного (passe).

Каковы новые размеры штрафов?

- Закон устанавливает штрафы за проезд без действительного проездного документа:

• в большинстве случаев - от 120 до 350 евро;

• в межрегиональных и междугородних поездах дальнего следования - от 250 до 700 евро.

Можно ли уплатить штраф на месте, и будет ли так дешевле?

- Да, можно. Если нарушитель решит заплатить штраф добровольно одним из следующих способов:

• сразу (ревизору) или

• в течение 15 рабочих дней (непосредственно в транспортной компании или в банкомате), то сумма штрафа будет снижена наполовину (от минимального значения).

Сокращаются ли штрафы в других случаях?

- Поездка на общественном транспорте без действительного проездного документа считается менее серьезным нарушением в следующих случаях:

• когда у пассажира есть проездной, но тот не подтвердил его на валидаторе в начале поездки;

• когда у пассажира есть проездной, но он находится в плохом состоянии и, следовательно, не позволяет проверить, кому он принадлежит или действителен ли он;

• когда у пассажира есть билет, но он не подтвердил его на валидаторе во второй раз на том же маршруте.

В вышеуказанных случаях штрафы сокращаются в зависимости от ситуации:

- Если пассажир впервые путешествует без действительного проездного документа, штрафы составляют:

• в большинстве случаев - от 30 до 87,5 евро;

• в межрегиональных и междугородних поездах дальнего следования - от 62,5 до 175 евро.

- Если пассажир путешествует без действительного проездного документа не в первый раз, то штрафы составляют:

• в большинстве случаев - от 72 до 210 евро;

• в межрегиональных и междугородних поездах дальнего следования - от 150 до 420 евро.

Какая организация занимается возбуждением и рассмотрением процессово безбилетном проезде, а также наложением соответствующих штрафов?

- Всеми этими вопросами занимается финансовое отделение (serviço de finanças) по месту жительства нарушителя.

Куда идут уплачиваемые штрафы?

• Если штраф выплачивается непосредственно оператору соответствующей транспортной службы - добровольно, доходы от него распределяются следующим образом: 60% идет в госказну, 30% передается компании, осуществляющей соответствующее транспортное обслуживание, 10% - в Фонд службы общественного транспорта.

• Если штраф выплачивается после возбуждения процесса Налоговой службой (AT), доходы от штрафа распределяются следующим образом: 40% идет в госказну, 20% - передается АТ, 20% - компании, осуществляющей соответствующее транспортное обслуживание, 10% - IMT, 10% - в вышеупомянутый фонд.

ВПЛОТЬ ДО ПОТЕРИ ИМУЩЕСТВА

Однако со вступлением в силу Декрета-закона (13 сентября 2017 г.) сценарий практически не изменился. Штрафы продолжали накапливаться, а Налоговая служба не принимала каких-либо мер для их принудительного сбора.

Поэтому правительство намерено вновь укрепить законодательство, применимое к сбору штрафов на общественном транспорте, и передать налоговым органам возможность описывать имущество (penhora de bens) нарушителей в случае непогашенных штрафов.

Информация о штрафах, выписываемых каждый месяц, будет стекаться в Институт мобильности и транспорта (IMT), включая те, которые были выплачены добровольно, а те штрафы, которые не были оплачены, будут направляться в Налоговую службу (AT), чтобы затем финансовое отделение по месту проживания должника могло приступить к принудительному взиманию оплаты. Согласно источнику в IMT, соответствующая электронная платформа для представления штрафов в налоговые органы уже разрабатывается, так что совсем скоро за неуплату штрафа, к примеру, на электричке можно будет лишиться, например, автомобиля.

ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ БЛАНКА

В Diário da República опубликована унифицированная модель бланка для выписки штрафов на всех видах общественного транспорта и любых операторов.

Помимо указания идентификационных данных нарушителя (имя, адрес, NIF и документ, удостоверяющий личность), должны быть также указаны характеристики нарушения (поскольку суммы штрафа - разные) и место и дата, когда оно произошло. Среди обязательных данных также - действия, которые необходимо предпринять для добровольной оплаты, в том числе время, доступное для этого. По усмотрению компаний в самом протоколе о штрафе (autos de notícia) указываются, или же нет, данные для оплаты по банкомату. При отсутствии этой ссылки компания должна указать другое средство электронного платежа.

Эта «однородность» элементов штрафов является одной из недостающих частей новой законодательной базы относительно нарушений при осуществлении перевозок на общественном транспорте.