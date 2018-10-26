Португалия: что готовит госбюджет-2019 для нашего кармана

А финальное голосование по нему назначено на 29 ноября.

Рассмотрим основные изменения, которые в первую очередь коснутся рядовых жителей Португалии.

I. Налоги и сборы

-Подоходный налог (IRS)

Наемные работники, которые получают меньше 654 евро в месяц, не будут платить IRS в следующем году. Т.н. минимум существования (mínimo de existência) - предел дохода, до которого налогоплательщики освобождаются от уплаты IRS, теперь индексируется на основе индексанта социальной поддержки (IAS). Ожидается, что годовой mínimo de existência возрастет до 9.153,9 евро.

Однако значение еще не окончательное, поскольку зависит от таких показателей, как рост экономики (ВВП) и рост цен (инфляция).

Кроме того, суммы, связанные с оплатой дополнительной работы (сверхурочные, работа в праздничные дни или в дни обязательного отдыха), больше не будут добавляться к зарплате при удержании в счет IRS (retenção na fonte).

-Муниципальный налог на недвижимость (IMI)

При размере IMI от 100 до 500 евро будет разрешено оплачивать его в два платежа. Сегодня можно разбить сумму только начиная с 250 евро.

-Автомобильный налог (ISV), единый налог на трафик (IUC) и налог на табачные изделия

ISV, IUC, а также «специфический» элемент налогообложения табачных изделий повысятся на размер инфляции.

Однако в случае ISV и IUC необходимо будет провести корректировку налога в свете новой модели выбросов двуокиси углерода - Глобальной согласованной процедуры тестирования для легковых транспортных средств (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

-Гербовый сбор (Imposto de Selo, IS)

Гербовый сбор по договорам потребительского кредита увеличивается до 60%. По кредитам на срок менее одного года, текущим счетам (contas-corrente) и овердрафтам (descobertos bancários) будет выплачиваться 0,128% налога вместо текущих 0,08%, а по кредитам на срок от одного года до пяти лет - 1,6% по сравнению с нынешним 1%.

-Налоговые льготы

Семьи, которые переезжают во внутренние районы на постоянное жительство, в течение трех лет при подаче IRS смогут воспользоваться увеличением вычета deduções à coleta на арендную плату - с обычных 502 евро до 1 тыс. евро.

С другой стороны, студенты, посещающие учебные заведения, расположенные на внутренних территориях, смогут рассчитывать на увеличение deduções à coleta в части образования - с 30 до 40%. Кроме того, потолок в размере 800 евро, разрешенный для этого вычета, увеличивается до 1 тыс. евро.

II. Повышение пенсий

«Чрезвычайная индексация» (atualização extraordinária, АЕ) пенсий в размере от 6 до 10 евро коснется пенсионеров, если общий размер получаемых ими пенсий равен или меньше 1,5-кратного размера IAS. АЕбудут охвачены пенсии по инвалидности (pensões de invalidez/aposentação), старости (pensões de velhice) и в связи с потерей кормильца (sobrevivência), выплачиваемые Segurança Social и Caixa Geral de Aposentações (CGA). Ожидается, что АЕ охватит около 1,6 миллиона человек.

Кроме того, в январе пройдет «обычная» индексация с учетом инфляции (без жилья) и роста валового внутреннего продукта (ВВП), которая охватит 3,5 миллиона пенсионеров.

III. Образование и дети

-Снижение стоимости обучения (propinas) в высшем образовании

Максимальная сумма propinas на студента вуза снизится на 212 евро, до 856 евро в год, что эквивалентно двум IAS (индексант социальной поддержки, в 2018 году - 428,9 eвро). В последние два года сумма propinas была заморожена на отметке 1.068 евро в год.

-Бесплатные учебники в школах - для всех

В следующем учебном году (2019/20) право на бесплатные учебники будет распространено до 12-го класса включительно, т.е. с 7-го по 12-й класс.До сих пор право на бесплатные учебники имели только учащиеся 1-го и 2-го циклов базового образования (до 6-го класса включительно).

-Увеличение детского пособия (abono de família)

На детей в возрасте от 12 до 36 месяцев будет выплачиваться такая же сумма пособия, что и на детей до одного года.

Также при рождении второго и третьего детей будет полагаться надбавка (majoração) в возрасте от 0 до 36 месяцев.

Неполные семьи с одним родителем (famílias monoparentais) и многодетные семьи (famílias numerosas) также будут продолжать пользоваться надбавкой (majoração).

IV. Пластиковые пакеты

Правительство намерено увеличить с 8 до 12 центов размер налога на каждый пластиковый пакет. Таким образом, с учетом 23%-ного НДС стоимость пакета составит 15 евроцентов.

V. Безалкогольные сахаросодержащие напитки

Вводятся четыре уровня налогообложения вместо нынешних двух. В случае напитков с меньшим количеством сахара (менее 25 г/л) будет выплачиваться налог в размере 1 евро с каждых 100 литров, а при содержание сахара от 25 до 50 г на литр - 6 евро. Под третью шкалу подпадают напитки с содержанием сахара от 50 до 80 г/л, налог на которые составит 8 евро, а на самом высоком уровне находитсянапитки с более чем 80 граммами сахара на литр, с которых будет уплачиваться налог в размере 20 евро (ранее - 16,69 евро за 100 литров). До сих пор налог на все напитки с содержанием сахара меньше 80 г/л составлял 8,34 евро.