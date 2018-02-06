Португалия: Continente увеличил зарплату

Речь идет о сотрудниках, работающих по бессрочным (постоянным) контрактам, таковых в Continente - около 70%.

В январе компания повысила зарплату своих сотрудников до 722 евро в месяц (базовый оклад в размере 600 евро c выплатой 14 месяцев плюс пособие на питание, а также страхование здоровья и жизни). Также предусмотрены «скользящие» выплаты, такие как премии за производительность, доплаты к зарплате за работу в выходные и праздничные дни, различные льготы, такие как бесплатное питание в магазинах.

Цель состоит в том, чтобы создать целый ряд условий и возможностей для поддержки и поощрения сотрудников, чтобы «они зарабатывали больше и тратили меньше, гарантируя тем самым лучшее качество жизни».

Вместе с тем, повышение зарплатной базы для всех штатных работников вызвало некоторую полемику по поводу «уравниловки» среди кадров, которые отработали в Continente, к примеру, один или десять лет.

Отметим, что в течение последних двух лет Sonae признавалась самой привлекательной португальской компанией для молодых талантов.