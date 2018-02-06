Португалия: Continente увеличил зарплату

Вторник, 06 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Continente увеличил зарплату

Компания Sonae, владелец гипермаркета Continente, произвела изменения в политике вознаграждения персонала.

Речь идет о сотрудниках, работающих по бессрочным (постоянным) контрактам, таковых в Continente - около 70%.

В январе компания повысила зарплату своих сотрудников до 722 евро в месяц (базовый оклад в размере 600 евро c выплатой 14 месяцев плюс пособие на питание, а также страхование здоровья и жизни). Также предусмотрены «скользящие» выплаты, такие как премии за производительность, доплаты к зарплате за работу в выходные и праздничные дни, различные льготы, такие как бесплатное питание в магазинах.

Цель состоит в том, чтобы создать целый ряд условий и возможностей для поддержки и поощрения сотрудников, чтобы «они зарабатывали больше и тратили меньше, гарантируя тем самым лучшее качество жизни».

Вместе с тем, повышение зарплатной базы для всех штатных работников вызвало некоторую полемику по поводу «уравниловки» среди кадров, которые отработали в Continente, к примеру, один или десять лет.

Отметим, что в течение последних двух лет Sonae признавалась самой привлекательной португальской компанией для молодых талантов.

Последние новости

    • Португалия: банкирша присвоила деньги клиентов

      В суде Коимбры начался громкий процесс.

      Подробнее

    • Португалия: Continente увеличил зарплату

      Компания Sonae, владелец гипермаркета Continente, произвела изменения в политике вознаграждения персонала.

      Подробнее

    • В Испании пройдет бизнес-форум

      В Испании пройдет бизнес-форум для русскоязычных предпринимателей.

      Подробнее

    • Испания: Майорка - самое дешевое направление для путешествий

      Средняя стоимость авиабилета на Майорку в феврале составляет 41 евро в одну сторону.

      Подробнее

    • Италия: Неделя высокой моды в Риме-2018

      AltaRoma, Неделя высокой моды в Риме, как всегда не разочаровала.

      Подробнее

    • Берлускони обещает выслать всех мигрантов из Италии

      Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал выслать всех нелегальных мигрантов из страны.

      Подробнее

    • Немецкие полицейские нашли пользу в марихуане

      Глава ассоциации уголовной полиции Германии Андре Шульц заявил, что немецкие правоохранительные органы выступают за полную легализацию марихуаны в стране.

      Подробнее

    • Стюардесса сделала селфи на украденный телефон пассажирки

      Стюардесса American Airlines сделала селфи на забытый одной из пассажирок телефон вместо того, чтобы вернуть его хозяйке.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!