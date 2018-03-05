Португалия: цыгане остались без крова

В результате без крова осталась цыганская община из около ста человек, проживавших в районе, известном как Cerro Brujo, расположенном у одного из въездов в столицу региона Алгарве.

Как заявил мэр Фару Рожериу Бакаляу, «пока что членам общины не удастся вернуться на место из-за повреждений, причиненных торнадо неустойчивым конструкциям, в которых они проживали, сооруженным из дерева и кровельной плитки».

Помимо цыган, переселением которых занимаются социальные службы муниципалитета, по причине стихийного бедствия без крова остались супружеская пара, которую разместили в гостинице, и женщина, которая поселилась в доме своего сына.

В результате ураганного ветра, который обрушился на город в 16:00 4 марта, пострадали деревья, рекламные щиты и линии электропередачи; зарегистрировано около 50-ти значительных инцидентов. Сумма материального ущерба властями еще не определена, но самое главное - что никто из людей не пострадал.

В устранении последствий торнадо были задействованы 60 сотрудников различных спасательных и муниципальных служб.

Торнадо сформировался на Praia de Faro, где в минувшую среду наблюдалось подобное явление, затем прошелся по внешней трактории города Фару и проследовал по направлению к соседнему с Фару муниципалитету Оляу, где наиболее пострадали фрегезии Pechão и Moncarapacho, где сильным ветром сбило стену стадиона им. Антониу Жоау Эузебиу. Инцидент случился прямо во время футбольного матча, при этом был нанесен ущерб нескольким припаркованным автомобилям. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сильный ветер также опрокинул некоторые из структур на автотрассе EN 125, особенно на автостендах. В торговом центре Forum Algarve зарегистрированы разбитые стекла в зоне ресторанов и унесенные ветром стулья.