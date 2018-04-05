Португалия: Débitos diretos: будьте внимательны!

Четверг, 05 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Débitos diretos: будьте внимательны!

Количество жалоб, связанных с прямым снятием со счета и полученных Portal da Queixa Центробанка, значительно возросло: с 845 в 2016 году до 1.612 в 2017-м, т.е. на 91%.

В некоторых случаях денежные потери клиентов достигли нескольких тысяч евро.

Большинство жалоб связано с тем, что клиент не помнил или даже не знал, что он активировал прямой дебет для определенной организации.

Источником большинства жалоб являются телекоммуникационные операторы (около 1/3), при этом по количеству жалоб лидирует MEO.

На втором месте - поставщики коммунальных услуг (водо- и газоснабжение, электроэнергия), лидирует Galp On.

Далее следуют учреждения банковского сектора и компании по продаже финансовых продуктов, страхованию и планам медицинского страхования.

«В идеале потребители должны иметь максимальную фиксированную сумму для разрешений на списание средств с их банковского счета», - говорит Ана София Феррейра, юрист и координатор отдела поддержки потребителей Ассоциации Deco. - Таким образом они могут избежать чрезмерных списаний».

В качестве примера сотрудник приводит компанию Galp On, которая месяцами не выставляла счетов клиентам. Когда наконец решила «рассчитаться» - то суммировала все суммы в один счет-фактуру, что привело к высокой сумме оплаты.

В других компаниях, помимо избыточного начисления по «примерным значениям» (estimativa), имели место случаи двойного выставления счетов, при этом клиенты, в связи со сменой поставщика, одновременно оплачивали счета сразу двоим поставщикам - несмотря на то, что контракт с одним из них закончился.

Как предотвратить «неправильные» débitos diretos

Знание своих прав и контроль над банковским счетом - это ключевые правила.

• Начните с «чистки» списка разрешенных банковских débitos diretos (lista de autorizações) и удалите разрешения, которые больше не хотите иметь.

• Установите предельное значение. Чтобы избежать больших сумм, установите «потолок» на каждую авторизацию.

• Приостановите авторизацию. В случае фактуры с чрезмерным значением вы должны сразу же дать указание банку на запрет на дебетование.

• В случае необходимости - потребуйте у банка возмещение (reembolso) снятой суммы. У банка есть десять рабочих дней, чтобы вернуть уже оплаченную сумму.

• Проверяйте фактуры. Необходимо своевременно просматривать фактуры и действовать, если необходимо, чтобы избежать сюрпризов на вашем счету.

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