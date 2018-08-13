Португалия: дефибриллятор на пляже спас мужчину

В воскресенье утром 55-летний мужчина тренировался со своим сыном на пляже в Каркавелуше. Тренировку решили продлить бегом по берегу моря. Вскоре мужчина почувствовал себя плохо и упал в воду. Спасатели, патрулировавшие пляж на лодке, увидели человека и быстро вытащили его из воды и сразу начали реанимационные действия. Повезло, что пляж был оборудован дефибриллятором. На первые два удара электрическим током сердце не среагировало, но третий спас мужчине жизнь.

«Это была отличная командная работа между пожарными и пловцами-спасателями.

Мы действовали быстро, а затем дефибриллятор в конечном итоге спас этого человека», - сказал Рикардо Пастор, заместитель командующего пожарной охраной Каркавелуша.