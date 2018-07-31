Португалия: День Святого Гуалтера

Кульминацией праздника является Процессия в честь Святого Гуалтера, которая проходит в воскресенье. В обширной праздничной программе нет недостатка в мероприятиях, которые придутся по вкусу всем. В программу входят историческое шествие, битва цветов, бой быков, праздничный фейерверк и много-много народной музыки.

Место проведения: Guimarães

Время проведения: с 3 по 6 августа