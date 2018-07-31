Португалия: День Святого Гуалтера

Вторник, 31 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: День Святого Гуалтера

Приезжайте в Гимарайш в первые выходные августа и примите участие в праздновании Дня Святого Гуалтера (Фешташ-Гуалтерианаш), которые проходят здесь вот уже около века.

Кульминацией праздника является Процессия в честь Святого Гуалтера, которая проходит в воскресенье. В обширной праздничной программе нет недостатка в мероприятиях, которые придутся по вкусу всем. В программу входят историческое шествие, битва цветов, бой быков, праздничный фейерверк и много-много народной музыки.

Место проведения: Guimarães

Время проведения: с 3 по 6 августа

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