Португалия: деньги из огня

На оценку ЦБ поступили 35.600 банкнот евро и 2.433 банкноты эскудо, что означает увеличение примерно на 64% по сравнению с 2016 годом, когда были оценены 23.150 банкнот (21.145 банкнот евро и 2.005 банкнот эскудо).

Работа по анализу поврежденных купюр - тщательная и скрупулезная - положительно сказалась на семьях и компаниях, пострадавших от пожаров, которым удалось вернуть часть предоставленных сумм.

ЦБ удалось восстановить около 4 тысяч банкнот, пострадавших от пожаров в 2017 году, и вернуть населению около 115 тыс. евро.

В 2017 году ЦБ Португалии были также изъяты 16.908 поддельных банкнот (что соответствует 2,4% от общего количества банкнот, конфискованных в зоне евро), в основном достоинством 20 и 50 евро.