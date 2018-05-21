Португалия: деньги из огня

Понедельник, 21 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: деньги из огня

В результате пожаров, поразивших страну в 2017 году, Центробанк Португалии получил значительно больший объем поврежденных банкнот, чем прежде.

На оценку ЦБ поступили 35.600 банкнот евро и 2.433 банкноты эскудо, что означает увеличение примерно на 64% по сравнению с 2016 годом, когда были оценены 23.150 банкнот (21.145 банкнот евро и 2.005 банкнот эскудо).

Работа по анализу поврежденных купюр - тщательная и скрупулезная - положительно сказалась на семьях и компаниях, пострадавших от пожаров, которым удалось вернуть часть предоставленных сумм.

ЦБ удалось восстановить около 4 тысяч банкнот, пострадавших от пожаров в 2017 году, и вернуть населению около 115 тыс. евро.

В 2017 году ЦБ Португалии были также изъяты 16.908 поддельных банкнот (что соответствует 2,4% от общего количества банкнот, конфискованных в зоне евро), в основном достоинством 20 и 50 евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: деньги из огня

      В результате пожаров, поразивших страну в 2017 году, Центробанк Португалии получил значительно больший объем поврежденных банкнот, чем прежде.

      Подробнее

    • Португалия: граждан предупредят по СМС в случае катастрофы

      Система «оповещения по смс» («alerta por SMS») вступит в силу 1 июня.

      Подробнее

    • 35 тысяч человек ежегодно умирают в Испании от супербактерий

      Испанская организация инфекционных заболеваний и клинической микробиологии предупреждает об опасности для человека бактерий, устойчивых к медикаментам.

      Подробнее

    • Испания: лучшие овощи подают в Барселоне

      Ресторан Xavier Pellicer, который носит имя шеф-повара Хавьера Пельисера, был удостоен звания лучшего овощного ресторана мира.

      Подробнее

    • Италия выдвинула Евросоюзу ультиматум

      Почему Италия собирается вернуться к собственной валюте.

      Подробнее

    • Италия: Свитолина защитила титул в Риме

      Украинка Свитолина победила Халеп и защитила титул в Риме.

      Подробнее

    • Решена проблема тесноты в самолете

      Британское дизайнерское агентство PearsonLloyd придумало, как организовать пространство в самолете таким образом, чтобы пассажирам не было тесно.

      Подробнее

    • Американский подросток притворился полицейским и ограбил слепого

      В Нью-Йорке 14-летний подросток притворился полицейским и украл кошелек у слепого мужчины.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе