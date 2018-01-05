Португалия: деньги от эмигрантов и иммигрантов

Согласно им, денежные переводы португальцев, работающих за рубежом, выросли в октябре прошлого года на 5,7%, до 275,9 млн евро.

Наибольший «вклад» внесли португальцы, работающие во Франции, отправив на родину в октябре 97,2 млн евро, что на 17,2% больше, чем за тот же месяц 2016 года.

Португальские эмигранты, работающие в португалоязычных африканских странах (PALOP), отправили 20,2 млн евро, что на 2,6% меньше, чем в октябре 2016 года (20,78 млн евро). По традиции, на португальцев, работающих в Анголе, пришлась почти половина от этой суммы - 19,42 млн евро, что на 2,66% меньше по сравнению с 20,78 млн, отправленными в октябре 2016 года.

В свою очередь, сумма, отправленная иммигрантами, работающими в Португалии, в 2017 году снизилась до 44,3 млн евро, на 3,6% по сравнению с позапрошлогодними 46 млн евро.