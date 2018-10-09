Португалия: депрессия - у подростков

Вторник, 09 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: депрессия - у подростков

Исследование проведено Высшей школой по медсестринскому делу Коимбры (ESEC).

Согласно его данным, у каждого четвертого учащегося с 7 по 12 классы наблюдаются симптомы депрессии. При этом особенно часто от депрессии страдают девочки.

 «Выявлены около 26% подростков с депрессивными симптомами - от легкой до умеренной и тяжелой степени, а около 600 из них (около 40%) подвержены более высокому риску самоповреждения», - заявил агентству Lusa глава ESEC Жозе Карлуш Сантуш.

Исследование проводилось в течение 2017/2018 учебного года в рамках программы «+ Contigo», являющейся частью Национального план по предотвращению самоубийств, и охватило примерно 6.900 учащихся.

Программа «+Contigo» реализуется в течение девяти лет, охватывая школы в Центральном и на Южном регионах, Алгарве и Азорских островах, но цель состоит в том, чтобы распространить ее - в ближайшие два года - на Северный регион.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: DocLisboa

      В октябре весь мир умещается в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: депрессия - у подростков

      Исследование проведено Высшей школой по медсестринскому делу Коимбры (ESEC).

      Подробнее

    • Испания: немец спровоцировал аварию туристического паровозика

      Полиция задержала 34-летнего немецкого туриста, который спровоцировал аварию с участием экскурсионного паровозика на пляже Пальмы и нанес ущерб в 1000 евро.

      Подробнее

    • Испанские министры посетили Каталонию 21 раз за 4 месяца

      Премьер-министр Испании Педро Санчес и другие члены испанского правительства за четыре месяца с момента вступления в должность приезжали в Каталонию 21 раз.

      Подробнее

    • В Италии запущен завод, очищающий воздух от углекислого газа

      Швейцарская компания Climeworks открыла третье в мире и первое на территории Италии предприятие, выкачивающее CO2 (углекислый газ) из земной атмосферы.

      Подробнее

    • Бедняки в Италии смогут получать ежемесячно по 780 евро

      В государственном бюджете Италии на следующий, 2019 год будет заложен базовый доход для малоимущих граждан.

      Подробнее

    • Замеченная в США аномальная радуга привела людей в восторг

      Фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси.

      Подробнее

    • Раскрыта опасность смартфонов на борту самолета

      Эксперты индустрии путешествий предупредили пассажиров об опасности, с которой они могут столкнуться, если уронят телефон за кресло на борту самолета.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья