Португалия: депрессия - у подростков

Согласно его данным, у каждого четвертого учащегося с 7 по 12 классы наблюдаются симптомы депрессии. При этом особенно часто от депрессии страдают девочки.

«Выявлены около 26% подростков с депрессивными симптомами - от легкой до умеренной и тяжелой степени, а около 600 из них (около 40%) подвержены более высокому риску самоповреждения», - заявил агентству Lusa глава ESEC Жозе Карлуш Сантуш.

Исследование проводилось в течение 2017/2018 учебного года в рамках программы «+ Contigo», являющейся частью Национального план по предотвращению самоубийств, и охватило примерно 6.900 учащихся.

Программа «+Contigo» реализуется в течение девяти лет, охватывая школы в Центральном и на Южном регионах, Алгарве и Азорских островах, но цель состоит в том, чтобы распространить ее - в ближайшие два года - на Северный регион.