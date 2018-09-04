Португалия: депутата обвинили в дискриминации
Организация SOS Racismo подала жалобу в Комиссию по борьбе с дискриминацией.
Cкандал разразился в результате публикации в социальной сети депутатом муниципалитета Порту Антониу Сантуша Рибейру заметки под названием «Румынские цыгане в Порту».
Депутат, избранный движением Руя Морейра, написал, что группа румын создала «подлинные мучения жителям и торговцам этого района».
В этом высказывании усмотрели «признаки дискриминации».
SOS Racismo призывает депутатов муниципальной ассамблеи Порту «публично заявить о том, что произошло».
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