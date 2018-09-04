Португалия: депутата обвинили в дискриминации

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: депутата обвинили в дискриминации

Организация SOS Racismo подала жалобу в Комиссию по борьбе с дискриминацией.

Cкандал разразился в результате публикации в социальной сети депутатом муниципалитета Порту Антониу Сантуша Рибейру заметки под названием «Румынские цыгане в Порту».

Депутат, избранный движением Руя Морейра, написал, что группа румын создала «подлинные мучения жителям и торговцам этого района».

В этом высказывании усмотрели «признаки дискриминации».

SOS Racismo призывает депутатов муниципальной ассамблеи Порту «публично заявить о том, что произошло».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: депутата обвинили в дискриминации

      Организация SOS Racismo подала жалобу в Комиссию по борьбе с дискриминацией.

      Подробнее

    • Португалия: выгодное предложение «15 в 1»

      Хотите получить скидку на свет, воду, газ или телекоммуникации?

      Подробнее

    • Число иностранных туристов в Испании в июле резко упало

      В июле 2018 года Испанию посетило 9,98 млн иностранных туристов, что на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Подробнее

    • Испания: Валенсия станет первой европейской столицей «умного» туризма

      Валенсия входит в число претендентов на звание европейской столицы «умного» туризма 2019 года.

      Подробнее

    • Италия: музей Абрамцево в РЦНК

      К 175-летию со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова.

      Подробнее

    • Италия: мэр Неаполя пообещал запустить криптовалюту

      Мэр Неаполя Луиджи де Магистрис опубликовал сообщение, в котором рассказал о намерении запустить автономную муниципальную криптовалюту.

      Подробнее

    • Внук нашел тайное послание в бутылке от деда

      В Германии рабочий обнаружил написанное 88 лет назад послание в бутылке.

      Подробнее

    • Австралиец перепутал сигарету с петардой и устроил взрыв

      Австралиец, устроивший взрыв у ночного клуба, заявил, что перепутал сигарету с петардой.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья