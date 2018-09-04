Португалия: депутата обвинили в дискриминации

Cкандал разразился в результате публикации в социальной сети депутатом муниципалитета Порту Антониу Сантуша Рибейру заметки под названием «Румынские цыгане в Порту».

Депутат, избранный движением Руя Морейра, написал, что группа румын создала «подлинные мучения жителям и торговцам этого района».

В этом высказывании усмотрели «признаки дискриминации».

SOS Racismo призывает депутатов муниципальной ассамблеи Порту «публично заявить о том, что произошло».