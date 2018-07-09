Португалия: депутаты решили судьбу корриды

В ходе голосования документ был отклонен большинством голосов депутатов PS, PSD, CDS и PCP. Восемь депутатов-социалистов проголосовали за законопроект, предложенный PAN, 12 - воздержались.

Андре Силва, автор законопроекта, и депутаты от Левого блока (ВЕ) и Экологической партии зеленых (PEV) также проголосовали за отмену в Португалии корриды.