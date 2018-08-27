Португалия: детей и беременных задерживают в аэропорту

Таким образом, Служба по делам иностранцев и пограничных служб (SEF) продолжает задерживать лиц, ищущих убежище в Португалии, в Центре временного размещения (CIT) международного аэропорта Лиссабона.

Несмотря на то, что данные действия нарушают международную Конвенцию о правах ребенка, которая была ратифицирована Португалией и которая предусматривает, что несовершеннолетний не должен задерживаться по причине легальности статуса своих родителей.

SEF апеллирует тем, что выполняет июльское распоряжение министерства внутренних дел (MAI), которое устанавливает, что несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могут оставаться в CIT на срок до семи дней - независимо от того, сопровождает их кто-либо или нет.

Вместе с тем, международные конвенции гласят, что дети, остановленные на пограничных постах, «должны быть немедленно освобождены и направлены в соответствующие пункты приема». Именно такая процедура задействуется, когда просьба о международной защите подается не на пограничных постах в аэропорту, а в других службах. Поэтому такие учреждения, как Португальский совет по делам беженцев (CPR), не видит причин для иного обращения с заявителями в аэропорту.

На 25 августа в CIT находился один ребенок, возраст которого не уточняется, в сопровождении своей матери. И это не единственный несовершеннолетний, который «прошел» через CIT с тех пор, как в июле газета Público сообщила, что трехлетнюю девочку, вместе с матерью, в течение полутора месяцев удерживали в небольшом помещении данного центра, где находятся взрослые, в основном, мужчины.

Получивший огласку случай вынудил партии PSD и BE попросить объяснений со стороны правительства. Unicef также потребовал прекратить содержание несовершеннолетних в CIT. Затем девочку и ее мать перевели в Центр приема беженцев (CAR).

Помимо ребенка, в CIT, как подтверждает SEF, сегодня находятся два беременные просительницы убежища, хотя закон гласит, что особо уязвимые люди, такие как беременные женщины и дети, должны быть исключены из пограничных процедур и процесс подачи ходатайств о предоставлении убежища в отношении них должен быть ускорен.

В свою очередь, SEF утверждает, что «принимает самые строгие меры для предотвращения ситуаций торговли людьми, особенно несовершеннолетними», и отвергает идею о том, что дети и беременные женщины «задерживаются», и заявляют, что они всего лишь «остаются» в центре.

Однако адвокат CPR Моника Фаринья поясняет, что они именно «задерживаются», поскольку «не только не могут покинуть помещения CIT, но и подвергаются постоянному наблюдению, им не разрешается доступ к телефонам, багажу без предварительной просьбы к сотрудникам».

По данным CPR, в CIT аэропорта Лиссабона задерживались около 17 несопровождаемых несовершеннолетних старше 16 лет без документов, в среднем, на 14 дней (согласно закону о предоставлении убежища, несовершеннолетним является лицо в возрасте до 18 лет).

Также согласно CPR - на 30 июня 2018 г. в CIT содержались трое детей, в течение 10-18 дней. По 17 заявлениям о международной защите несопровождаемых несовершеннолетних, поданных в текущем году, шесть из которых - на пограничных постах, только трое человек смогли въехать на территорию страны спустя один или два дня.

CIT или аналогичные помещения осуществляют прием лиц, которым было отказано во въезде на национальную территорию, которые подали прошение о предоставлении убежища в аэропортах или ожидают депортации с национальной территории.