Португалия: детей изъяли из семьи...

Согласно им, в 2017 году различными комиссиями были в срочном порядке изъяты из семей 160 детей и подростков в связи с угрозой их жизни или физической неприкосновенности.

Как говорится в докладе, «необходимо было изъять из семей 160 детей и подростков, поскольку было установлено, что существует реальная или неминуемая опасность для жизни или физической неприкосновенности ребенка или молодого человека, как указано в Законе о защите детей и молодежи, находящихся в опасности. В то же время, обладатели родительских прав отказались от участия комиссий, что привело не только к безотлагательной защите ребенка, но и к немедленному вмешательству суда или органов полиции».

Данные 160 случаев означают сокращение на 46% по сравнению с 2016 годом, когда было выявлено 299 ситуаций, в которых была необходима эта чрезвычайная процедура.

Также было выявлено более 15 тысяч (15.317) новых случаев, когда «дети находились в опасности». Большинство этих случаев (40,8%, 6.257) приходилось на случаи небрежности, далее следуют «опасное поведение» (2.806), «ситуации опасности, которые затрагивают право на образование» (2.643) и «подверженность насилию в семье» (1.915). По данным ситуациям были применены 36.550 мер по содействию и защите, 14.166 из которых - в течение 2017 года, в том числе 160 срочных процедур.

90,8% мер были применены на дому у ребенка (в том числе, разъяснительные действия с родителями), а 9,3% потребовали поместить ребенка в центр временного размещения.

В общей сложности, в 2017 году комиссии по защите детей и подростков сопровождали 35.075 случаев, в том числе 15.317 новых и 19.758, которые перешли с прошлых лет. Согласно отчету, около половины (49,4%) от общего объема процессов приходилось на округа Лиссабон, Порту и Сетубал.

В течение прошлого года в комиссии по защите детей было сообщено о 39 тыс. 293 случаях опасности, что на 99 больше, чем в 2016 году. Сигналы поступили, в основном, от полицейских сил (33%) и школ (22,5%); авторами примерно 1/5 части жалоб стали частные лица - родители, соседи, члены семьи или просто граждане, пожелавшие сохранить анонимность.