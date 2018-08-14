Португалия: девушка упала в водопад
Испанка осталась жива после падения в водопад Portela do Homem.
Сегодня днем в муниципалитет Террас-де-Буро девушка поскользнулась и упала в водопад Portela do Homem. Спасатели сразу доставили ее в Hospital de Braga для обследования.
Потерпевшая, уроженка Галисии, находилась у водопада с группой друзей которые приехали в Португалию в отпуск.
К счастью она выжила. Как сообщили врачи все обошлось ушибами и царапинами.
Девушка была спасена португальской организацией Cruz Vermelha. На месте происшествия, также помогали GNR и INEM.
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