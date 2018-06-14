Португалия: дизели теряют популярность

При возможности выбора между транспортным средством с бензиновым и дизельным двигателем многие португальцы отдавали предпочтение «дизелю», в первую очередь как более экономичному и долговечному.

Но, похоже, тенденция вскоре изменится. За первые четыре месяца с.г. доля продаж новых дизельных автомобилей на португальском авторынке упала до 53,3%. (Для сравнения, в тот же период 2017 года новые дизели составляли 62,2%, а пять лет назад - 76,8% продаж, т.е. три из каждых четырех продаваемых машин были с дизельным двигателем.)

Таким образом, португальцы покупают все меньше и меньше дизельных автомобилей.

По данным Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP), с января по апрель с.г. было продано 45.178 дизельных автомобилей, что на 3.764 (-7,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напротив, с января по апрель с.г. было зарегистрировано 34.130 бензиновых автомобилей, на 7.242 (+ 26,9%) больше по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2017 года. Доля бензиновых автомобилей на национальном рынке за первые четыре месяца с.г. составила 40,3%, гибридов и электромобилей - 6,4%.

«Сегодня мы наблюдаем четкое снижение спроса на дизельные автомобили. Тенденция продолжится и, в конечном счете, усилится», - утверждает официальный источник в Renault. Согласно отчету Cepsa Energy Outlook 2030, к 2030 году только 15% новых автомобилей будут дизельными, от 30 до 35% рынка будет приходиться на бензиновые автомобили, 35% - на гибриды и 15% - на электромобили (15%).

В то же время, полагает компания SIVA - импортер марок Volkswagen, Audi и Skoda в Португалии, «новости о скорой «кончине» дизельных автомобилей сильно преувеличены».

«Это высокоразвитая технология, которая будет присутствовать на европейском рынке еще долгие годы», - гарантирует SIVA, утверждая, что дизели «будут продолжать обеспечивать большую часть продаж VW Group в ближайшие несколько лет».

В то же время, у Европейского комиссара по промышленности Элббиеты Бьенковска -другая точка зрения. «Дизельным автомобилям приходит конец. Полагаю, что через несколько лет они полностью исчезнут. Это технология прошлого», - заявила Еврокомиссар агентству Bloomberg.

Renault напоминает, что «использование экологически вредных дизельных автомобилей в последние годы поощрялось за счет налоговых вычетов, предоставляемых компаниям, использующим данные транспортные средствах, или более низких цен на топливо». Принимая это во внимание, португальское правительство в марте с.г. учредило рабочую группу для рассмотрения возможности упраздения существующих налоговых льгот.

Согласно ACAP, падение спроса на «дизели» объясняется скандалом вокруг фальсификации выбросов Volkswagen, ограничениями на циркуляцию дизельных автомобилей во многих крупных городах Европы (к примеру, Гамбург был одним из первых европейских городов, который ограничил движение дизельных автомобилей), бумом на электромобили, которые становятся «все более автономными и доступными».

По мнению ACAP, «электромобили представляют наиболее жизнеспособное решение в качестве средства передвижения на ближайшие десятилетия», но необходимо создать больше стимулов для их приобретения. В настоящее время действует государственная поддержка в размере 2.250 евро на покупку электромобиля, предоставляемая Экологическим фондом и ограниченная первой тысячей заявок. За пять месяцев уже вручены более половины «чеков» (579), и пока что не предусмотрено других инициатив для усиления этих стимулов.

Также ACAP «успокаивает» тех, кто хочет купить дизель сейчас: «Риска девальвации - нет. Эти машины будут по-прежнему использоваться, особенно за пределами центра Лиссабона и Порту». «Дизельные автомобили б/у по-прежнему пользуются наибольшим спросом», - гарантирует StandVirtual.