Португалия: для тех, кто победил рак

И, безусловно, нуждаются в поддержке.

Эту цель преследует петиция, которая была подготовлена учителем средней школы и собрала уже около 23 тысяч подписей. Документ уже передан в парламент и будет заслушан в Комитете по труду и социальному обеспечению сегодня.

Петиция «В пользу справедливого времени на службе для лиц, выживших после рака» предусматривает, что люди, оставшиеся в живых после онкологических заболеваний и, в частности, прошедшие химио- и радиотерапию, должны работать по 30 часов в неделю, а не 40 часов, и уходить на пенсию после 30 лет службы или по достижении возраста 60 лет.